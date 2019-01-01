اجتماع في النصر للاتفاق على تجديد عقدي فيتوريا وبيتروس

مناقشة أمر تجديد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن مناقشة الإدارة النصراوية بالأعضاء الذهبيين العديد من الأمور التي تخص الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضافت التقارير أن الاجتماع النصراوي ناقش 5 مطالب ممثلة في دعم الشرفيين للفريق، والوقوف مع الإدارة ودعمها، وتجديد عقدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

كما تم مناقشة أمر تجديد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، واللاعب البرازيلي بيتروس والتكفل بصفقتين محلية وأجنبية خلال الفترة الشتوية، أو بدءًا من الموسم المقبل.

وتأتي هذه الأولويات بسبب رغبة الإدارة الحالية في المحافظة على الاستقرار داخل النادي حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة العالمي ترغب في استمرار بيتروس بقميص “العالمي”، وتخطط لحسم ملف تجديد المحترف البرازيلي.

وتأمل إدارة النصر في حسم الملف سريعًا خوفًا من تلقي اللاعب عروضًا مغرية للرحيل عن النادي، خاصة وإنه يدخل الفترة الحرة في يناير المٌقبل.

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يُذكر أن بيتروس صاحب الـ30 عاماً كان قد انضم لصفوف النصر في يوليو 2018 الماضي قادماً من ساو باولو البرازيلي، بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2020، وشارك اللاعب في 8 مباريات بالدوري السعودي هذا الموسم.