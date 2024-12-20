اجتماع عاجل.. والد أولمو في برشلونة لبحث مستقبله!

برشلونة يسعى لحل مشكلة أولمو...

تكثف إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، جهودها خلال الفترة الحالية كي تتمكن من تسجيل عقد داني أولمو، لاعب الفريق واجتمعت بالفعل مع ممثلي اللاعب لمحاولة حل تلك المشكلة.

وكان أولمو، قد انضم إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وبسبب الأزمة المالية وقواعد اللعب المالي النظيف لم يتمكن الفريق الكتالوني من تسجيل العقد، إلا أن إصابة المدافع كريتنسين، وفرت فرصة ذهبية لتسجيل عقد اللاعب الإسباني، بشكل مؤقت، حتى نهاية 2024.

ومع وصولنا للمباراة الأخيرة في عام 2024، أصبح مستقبل داني أولمو، مع برشلونة، يحيط به الكثير من الغموض، إلا أن إدارة البلوجرانا، أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستعمل على حل تلك المشكلة.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن والد اللاعب ومعه أحد المحاميين المتخصصين في قانون الرياضة، اجتمعوا بالفعل مع إدارة برشلونة، مساء أمس الخميس، لمعرفة وضع أولمو، خلال الجزء المتبقي من الموسم.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الفريق الكتالوني، قررت رفع دعوى قضائية في المحكمة، ضد رابطة الدوري الإسباني، إذ يزعم برشلونة، بأن لديه الحق في تسجيل عقد اللاعب، مثل ما حدث مع جافي.

جدير بالذكر أن داني أولمو، يستعد مع برشلونة، لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء يوم غد السبت ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.