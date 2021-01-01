اجتماع عاجل في الأهلي بسبب وضع الفريق غير المطمئن

تعرف على أبرز ما سيتم مناقشته في الاجتماع

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، عقد اجتماعًا طارئًا، من أجل مناقشة نتائج الفريق الأخيرة، وسبب خسارته عددًا من النقاط، وهو ما جعله بعيدًا عن الصدارة التي يستحوذ عليها الفريق الشباب.

الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، خلف الشباب المتصدر بـ41 نقطة، والهلال الوصيف بـ36 نقطة.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاجتماع الذي سيعقده الأهلي سيقام خلال الأيام القليلة المقبلة في مقر النادي، حيث لم يتم تحديد موعد له حتى الآن.

الاجتماع سيناقش بعض الأمور الخاصة بالفريق الأول، من ضمنها الرواتب المتأخرة للاعبين، والعديد من الأمور الأخرى، حيث لن يتم التطرق خلاله إلى مصير الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق.

إدارة الأهلي كانت ترغب في إقامة الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي، ولكن تم إلغاء الموعد، بسبب اعتذار عبد الإله مؤمنة رئيس النادي عن الحضور.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب الخسارة التي تلقاها الأهلي على يد الشباب بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.