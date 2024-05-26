اجتماع بين شركة Jay Z وممثلي دوري روشن.. ثلاثة أيام على قدمٍ وساق في الهلال والنصر والاتحاد

الأعين في الصيف ستتجه للسعودية من جديد..

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التجهيزات تجري على قدمٍ وساق للميركاتو الصيفي السعودي، فالتطلعات أن تكون ثورة صيف 2024 أضخم حتى من التي شهدها عام 2023.

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في صيف 2023 فاجأت السعودية العالم بالتعاقد مع نجوم بحجم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي، رياض محرز وغيرهم، بعدما كانت قد خطفت كريستيانو رونالدو في شتاء العام نفسه، وهو ما عرضها للهجوم من قبل عدة أوروبيين.

لكن لا مشكلة فالسعودية تسير في مسارها المحدد رغم الانتقالات، وهذا الصيف الاجتماعات كانت مع ممثلي شركة "Roc Nation Sports" التي يمتلكها مغني الراب الشهير "Jay Z" بحسب ما أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية.

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الصحيفة أوضحت أن هذه الشركة هي وكيلة لعدة نجوم بحجم فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، جابرييل مرتينيلي (آرسنال)، لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد)، بجانب كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي)، وقد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الهلال، النصر الاتحاد وعدة أندية سعودية أخرى على مدار ثلاثة أيام ماضية.

وركزت الصحيفة حديثها عن دي بروينه الذي تسعى الأندية السعودية لضمه منذ الصيف الماضي، موضحة أن نجم السيتي رافضًا للرحيل عن ناديه، وإن غادر ستكون وجهته الدوري الأمريكي، الذي يمتلك عرضًا بالفعل من نادي سان ديجو.

يذكر أن الميركاتو الصيفي السعودي من المقرر أن ينطلق رسميًا في 18 من يوليو المقبل، على أن يُغلق في الثاني من سبتمبر.

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