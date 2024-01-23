اجتماع حاسم هذا الأسبوع .. مورينيو يرفض الشباب ويقترب من هذا الفريق

المدرب ارتبط بالنادي السعودي خلال الأسبوع الأخير

أغلق جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لروما الإيطالي الباب في وجه الشباب السعودي ورفض عرضه لتدريب الفريق بدءًا من يناير الجاري.

المدرب المخضرم أقيل من تدريب روما هذا الشهر وقد ارتبط فورًا بالعمل في السعودية وخاصة مع الشباب الذي أقال مدربه كذلك في وقت سابق، ورغم ما قيل في الإعلام حول مفاوضات متقدمة وانتظار موافقة برنامج الاستقطاب لتوقيع العقود، أكدت صحيفة الرياضية أن مورينيو رفض العرض الشبابي مفضلًا البقاء في أوروبا.

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أفادت أن مورينيو بات قريبًا من التعاقد مع نادي نابولي الإيطالي، حيث سيجمعه اجتماع حاسم مع الرئيس أوريليو دي لاورينتيس هذا الأسبوع للنقاش والاتفاق حول تفاصيل العقد والمهمة.

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نابولي كان قد أقال مدربه رودي جارسيا وعين والتر مادزاري بشكل مؤقت، وقد خسر مؤخرًا كأس السوبر الإيطالي أمام الإنتر في السعودية.

يُشار إلى أن الشباب يمر بموسم سيئ للغاية، حيث يتواجد في المركز الـ11 من جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما فشل في جمع أكثر من 21 نقطة من مبارياته الـ19.