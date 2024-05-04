اجتماع حاسم .. دي زيربي يعلن قراره النهائي وسط ترقب كبار أوروبا!

هل يوقع الإيطالي على عقد جديد؟

قرر روبرتو دي زيربي مدرب فريق برايتون، إغلاق الباب تمامًا حول إمكانية مغادرته للنادي الإنجليزي في المستقبل القريب.

المدرب الإيطالي ارتبط بالعديد من الوظائف الهامة في أوروبا الفترة الأخيرة، أبرزها برشلونة قبل قرار تشافي بالبقاء، وكذلك ليفربول الذي يبدو أنه على أعتاب تعيين آرني سلوت مدرب فينورد الهولندي.

التكهنات لم تتوقف حتى الآن، حيث لا يزال دي زيربي مرتبطًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ أو ميلان، بدلًا من توماس توخيل وستيفانو بيولي.

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ولكن الإيطالي قال في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس:" سنتحدث مع توني بلوم مالك برايتون قريبًا حول تجديد العقد، أرغب في البقاء هنا لأنني أحب لاعبي فريقي وأعشق هذه المدينة".

وأضاف:"قلت في الاجتماع الأخير مع الجماهير، إذا كنت سعيدًا، فلا يوجد نادٍ يمكنه إقناعي بتغيير فريقي، لكني أريد الحفاظ على شغفي بشكل دائم".

جدير بالذكر أن عقد صاحب الـ44 سنة مع برايتون ينتهي في 2026، وعدم توقيعه على عقد جديد حتى الآن، جعل التكهنات تنتشر حول رحيله بشكل مبكر.