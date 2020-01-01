اجتماع بين إدارة الشباب والسنغالي ماكيتي ديوب في الرياض

اللاعب حضر إلى الرياض من أجل التفاوض مع إدارة الليوث برئاسة خالد البلطان

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الشباب السعودي عن رغبة إدارة النادي في التعاقد مع المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب من أجل دعم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وينشط ديوب حاليًا في الدوري الصيني وبالتحديد مع نادي بكين رينهي، ويمتلك تجربة سابقة له في دوري الخليج العربي وبالتحديد مع شباب الأهلي.

صحيفة الرياضية أكدت أن اللاعب حضر إلى الرياض من أجل التفاوض مع إدارة الليوث برئاسة خالد البلطان من أجل التوقيع للفريق.

وأشارت التقارير إلى أن ديوب من المنتظر أن يكون الصفقة الجديدة للشباب في الدوري السعودي، حيث يمتلك اللاعب إمكانيات فنية مميزة.

وعانى ديوب من المشاركة في آخر مواسمه مع فريقه شباب الأهلي في الموسم الماضي بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباريات للفريق، مما تسبب في رحيلة.

وخلال مسيرته بالكرة الإماراتي، لعب ديوب في الدوري الإماراتي 172 مباراة سجل خلالها 122 هدفا بقميص الظفرة والأهلي.

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يُذكر أن ماكيتي ديوب كان قد انتقل للفريق الصيني في الموسم الماضي، بعد مشوار مميز بالدوري الإماراتي بداية من فريق الظفرة حتى نادي شباب الأهلي.