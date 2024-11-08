اجتماع استثنائي في برشلونة لحسم صفقة “نايكي” القياسية.. وأنباء محبطة بشأن أولمو!

برشلونة يقترب من حسم صفقة "نايكي" التاريخية...

اقترب مجلس إدارة نادي برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، من حسم ملف عقد الرعاية الجديد مع شركة "نايكي"، في صفقة ضخمة ستكون الأكبر في العالم، كما سيواجه الفريق الكتالوني، مشكلة في تسجيل عقد لاعبه داني أولمو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي فيكتور مالو، فإن عقد شركة "نايكي" مع برشلونة، سيصل إلى 1.7 مليار يورو لمدة 14 عامًا، وسيكون متوسط الدخل السنوي منه للفريق الكتالوني 121 مليون يورو.

وكان من المتوقع أن يتم توقيع العقد بشكل رسمي، خلال الأسبوع القادم، إلا أنه في الساعات الماضية تسارعت الأمور، وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا استثنائيًا للموافقة على الاتفاق الجديد واتمام التوقيع.

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وأشار مالو، إلى أن العقد الجديد سيكون خاليًا، من أي غرامات على الفريق الكتالوني، في حال فشله في الفوز بالألقاب أو الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل كشفت إذاعة "راديو كتالونيا" إلى أنه بالرغم من اقتراب برشلونة، من توقيع عقد الرعاية الجديد، إلا أن هذا لن يكون كافيًا للعودة إلى قاعدة 1/1 وتسجيل عقد داني أولمو، في الشتاء.

ويعاني برشلونة، من أزمة مالية في السنوات الأخيرة منعته من تسجيل اللاعبين، وكانت تطمح الإدارة لتحقيق التوازن المالي بصفقة "نايكي" لتسجيل العقود بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى التخلي عن بعض اللاعبين.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة، كانت قد سجلت عقد داني أولمو، بشكل مؤقت في الصيف الماضي، وحتى يناير المقبل، بدلًا من أندرياس كريستينسن المصاب، وإن لم تتمكن من حل الأزمة المالية، ستفشل في تسجيل اللاعب مرة أخرى، بعد شهرين من الآن.