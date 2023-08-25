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بعد اجتماعات دبي ولندن .. سر خطير وراء تأخر صفقات الاتحاد العالمية

أحمد فرهود
Karim Benzema - Kante - Ittihad - Riyad 2023Getty
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أسرار ميركاتو نادي الاتحاد

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تعيش جماهير نادي الاتحاد السعودي، في حالة ترقب شديدة؛ بسبب تأخر العديد من الصفقات العالمية "الصيفية"، مع معاناة الفريق الأول، من نقص كبير في بعض المراكز.

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الاتحاد تعاقد مع 4 صفقات عالمية فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي، على الرغم من مشاركته التاريخية المرتقبة، في كأس العالم للأندية 2023؛ وهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تعاقد العميد الاتحادي، مع صفقتين كبيرتين، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشار الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى اجتماعات عقدت في مدينتي دبي ولندن، خلال الأيام الماضية، بين مسؤولي نادي الاتحاد وأعضاء من لجنة التعاقدات وصندوق الاستثمارات السعودي.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن "صعوبات" أمام صندوق الاستثمارات ولجنة التعاقدات حاليًا؛ بسبب الحملات الأوروبية المضادة، بعد زلزال التعاقدات العالمية في السعودية.

واختتم وليد الفراج، رسالته إلى جماهير نادي الاتحاد؛ قائلًا: "أتمنى من المشجع الصبر قليلًا، حتى موعد إغلاق التعاقدات الأوروبية، التي تسبق إغلاق التعاقدات السعودية.. الرجال يعملون بكل إخلاص واجتهاد، والتوفيق من الله".

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 86327كريم بنزيما
  • 8956خاليدو كوليبالي
  • 15844روبرتو فيرمينو
  • 7113نجولو كانتي
  • 17022مارسيلو بروزوفيتش
  • 35408صفقة أخرى
170670 الأصوات

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