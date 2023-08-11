اتهموه بالاعتداء الجنسي .. وسام بن يدر أمام القضاء هو وشقيقه

أزمة كبيرة وقع فيها النجم الفرنسي...

سقط وسام بن يدر، مهاجم المنتخب الفرنسي، ونادي موناكو، في أزمة كبيرة هو وشقيقه بعد اتهامهم باغتصاب سيدتين، في الفترة الماضية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الادعاء المحلي لمحكمة نيس، وجهه تهمة الاغتصاب للاعب الفرنسي وشقيقه اليوم الجمعة.

وتوجه اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، إلى المحكمة ودفع كفالة قدرها 900 ألف يورو، بحسب مكتب المدعي العام في محكمة نيس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأدانت المحكمة اللاعب وشقيقه بتهمة، الاعتداء والتعدي على سيدتين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، في شهر يوليو الماضي، في مدينة صغيرة تقع بجوار موناكو.

وأصدر نادي موناكو بيانًا، في منتصف يوليو الماضي عندما انتشرت أنباء إدانة اللاعب، وقال: "نحن على علم بالأخبار المنتشرة عن بن يدر، ولكن لا يمكننا التعليق على تلك القضية فهي تخضع لإجراءات قضائية في الوقت الحالي".