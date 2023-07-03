"اتهمته زوجته بالخيانة" .. الهلال يركض وراء صفقة مثيرة للجدل

الفضائح لا تترك صفقة الهلال "المحتملة"!

دخل نادي الهلال، في منافسة شرسة مع الشباب؛ للتعاقد مع نجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

الهلال أعلن عودة مدربه البرتغالي الأسبق جورج جيسوس، استعدادًا للموسم الرياضي القادم، مع حسم التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، يرغب ناديا الهلال والشباب، في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت عن أن إيكاردي، نال إعجاب إداراتي الهلال والشباب، بعد تألقه مع جلطة سراي التركي، والذي لعب معه معارًا من فريق العاصمة الفرنسية، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 سنة، استعاد أفضل مستوياته الفنية مع جلطة سراي؛ حيث سجل 23 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 26 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وقبل مرحلة جلطة سراي.. عانى إيكاردي، من انخفاض كبير في المستوى، وذلك بالتزامن مع انفصاله عن زوجته واندا نارا، والتي اتهمته بـ"خيانتها مع عاهرة"؛ على حد قولها.

ماورو إيكاردي نفسه، كان قد تعرض لاتهامات بخيانة صديقه اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز، وسرقة واندا نارا منه؛ حيث ارتبطا الثنائي بعلاقة حب لسنواتٍ عديدة، قبل الانفصال.