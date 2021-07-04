اتهمته بالتمثيل وتضيع الوقت.. شقيقة كورتوا تعتذر لسبينازولا

شقيقة النجم البلجيكي تيبو كورتوا تعتذر للإيطالي ليوناردو سبينازولا بعد اتهامه بالتمثيل وتضيع الوقت.

اعتذرت شقيقة النجم البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الإسباني عن تعليقها على إصابة الإيطالي ليوناردو سبينازولا لاعب روما.

جاء هذا في تصريح كتبته فاليريا كورتوا وأكدت خلاله أن سوء فهمها للموقف ورغبتها في فوز منتخب بلادها تسبب في تعليقها السابق.

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وكانت فاليريا قد استخدمت الحساب الخاص بتيبو كورتوا على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" للتعليق على سقوط سبينازولا.

وصورت فاليريا مقطع فيديو للنجم الإيطالي وهو على الأرض، وعلقت عليه وكتبت: "ذلك هو ما نطلق عليه الخداع".

واتضح لاحقًا أن اللاعب الإيطالي كان مصابًا حقًا، ولا يدعي الإصابة بهدف إضاعة الوقت وغادر أرض الملعب.

كما غادر سبينازولا معسكر منتخب إيطاليا باكيًا حيث لن يتم السماح له بالمشاركة مع الفريق فيما تبقى من مباريات.

ويعاني سبينازولا من إصابة في وتر أكيليس قد تبعده عن الملاعب لأشهر طويلة، بعد أن كان قد ارتبط ببرشلونة وريال مدريد وتوتنهام في سوق الانتقالات.