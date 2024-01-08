"يجب ألا يمر مرور الكرام" .. اتهام عدنان جستنيه لبرنامج الاستقطابات والنصر يثير الغضب في الشارع السعودي

الإعلامي الاتحادي يخرج بتصريحات قوية ومطالب بمحاسبته من الجهات المسؤولة

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تورط الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه في أزمة أمام الرأي العام جراء تصريحاته التي شككت بعض الشيء في برنامج استقطاب الصفقات العالمية.

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البرنامج تم استحداثه في الصيف الماضي، لينظم عملية تعاقد الأندية مع الصفقات العالمية، منعًا للمزايدات وعشوائية المفاوضات، وهو ما أسفر عن عدد من الصفقات القوية ككريم بنزيما، نيمار دا سيلفا وغيرهما.

لكن ورغم أن الرباعي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، جميعهم استفادوا من البرنامج إلا أن جستنيه خرج مؤكدًا أن النصر هو المستفيد الأكبر، فقال: "المشروع في رأيي الشخصي محدد للنصر، والهلال فهم اللعبة وقام بتصفية بعض لاعبيه وكسر عقودهم، لأنه أدرك أن هؤلاء لن يكونوا على قدر المستوى، وبالتالي نجح أن يكون أفضل فريق في الدوري".

بل وزاد الإعلامي الاتحادي موضحًا أنه تم التآمر ماديًا على الاتحاد في صفقة محمد صلاح، بتقليص ميزانيتها وهو ما تسبب في فشلها في النهاية.

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هذه التصريحات تسببت في غضب الجماهير النصراوية التي قامت بتدشين وسم "#جستنيه_يتهم_المشروع_محدد_للنصر" عبر منصة "إكس"، للمطالبة بالتحقيق مع جستنيه، فكتب أحدهم: "اتهام خطير من عدنان جستنيه لمشروع دولة وكيف تتهم وتجرم المشروع خصص للنصر"، فيما أضاف آخر: "اتهام خطير جدًا ويجب ألا يمر مرور الكرام، مع التحية إلى كل من يهمه الأمر"، قبل أن يتابع ثالث: "الدولة ومشاريعها خط أحمر وإذا عندكم فشل وقفو تتهمون الأشخاص المؤتمنين على المشروع والصاق التهم دون أدلة، هذا اتهام مباشر رأيك الشخصي غلط أن الصندوق جاء فقط لمصلحة النصر بكلمتك (محدد)، وماذا تقصد بكلامك أن الهلال عرف اللعبة؟، نتمنى يؤخذ الموضوع على محمل الجدل وإيقاف هذا العبث".

أمام هذا الهجوم، خرج الإعلامي الاتحادي مدافعًا عن نفسه، فأوضح: "ما عبرت عنه نصًا رأي شخصي من خلال قراءتي للمشهد وليس اتهامًا كما ادعيت، والرأي غالي قابل للصواب والخطأ".

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