اتهام خطير .. "بعض لاعبي الاتحاد ادعوا الإصابة للهروب من فحص المنشطات"

لاعب اتحادي سابق يكشف المستور

Shahid

كشف صالح الصقري لاعب الاتحاد والمنتخب السعودي السابق النقاب عن أحد الأسرار الخطيرة الخاصة بكواليس اللاعبين في ناديه السابق، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج "مع عزيز" مساء أمس الجمعة.

اللاعب المعتزل أكد الحديث المتداول في السوشيال ميديا والإعلام حول تحايل بعض اللاعبين على فحوصات المنشطات في السابق، وذلك حينما كانت العينات الخاصة بالفحوصات تؤخذ من الأندية وليس عقب المباريات كما يحدث الآن.

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إذ قال "رجال لجنة الكشف عن المنشطات كانوا يأتون للأندية فجأة ودون سابق إنذار خلال التدريبات، ومن ثم يختارون بعض اللاعبين لإجراء فحص المنشطات لهم".

تابع "بعض اللاعبين كانوا يتناولون المنشطات بالفعل، وقد كانوا يدعون الإصابة فور اختيارهم لإجراء فحص المنشطات ليدخل رجال الجهاز الطبي ويُخرجونهم من الملعب، إذ كنا نعلم بدخول رجال لجنة الكشف عن المنشطات النادي فور وصولهم".

أتم الصقري "كنت أنا ومجموعة أخرى من اللاعبين ممن لا يتناولون المنشطات نتصدر المشهد ونخضع دومًا للفحوصات، لاعبون مثل رضا تكر ومشعل السعيد وسعود كريري ومناف بوشقير".

الصقري انتقد في حديثه قول محمد الدعيع حارس مرمى المنتخب السعودي أن سوء الإضاءة في ملعب المباراة كانت سبب الخسارة أمام ألمانيا 8-0 في كأس العالم كوريا واليابان 2002، إذ أكد على جودة الملعب والإضاءة وتوزيعها على مختلف أنحائه.

Shahid