بعد اتهام جماهير الهلال له بـ"الإهمال" .. كشف تطورات جديدة في إصابة نيمار!

تعرض لاتهامات بـ"الإهمال" من جماهير نادي الهلال

SHAHID

تعرض الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، لانتقادات جماهيرية كبيرة؛ بسبب انشغاله بالرحلات البحرية والحفلات الغنائية، رغم معاناته من الإصابة.

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نيمار تعرض لـ"الإصابة" بقطع في الرباط الصليبي للركبة، في شهر أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ ليتأكد غيابه عن الهلال، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

لكن.. مصادر طمأنت الجماهير الهلالية، بشأن سير عملية تعافي الساحر البرازيلي، معلنة بدء مرحلة التأهيل الثانية من برنامجه العلاجي، المُعد له من قِبل الطبيب المعالج.

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وكشفت المصادر في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، عن أن نيمار جونيور، يطبق حاليًا بعض التدريبات الخاصة؛ التي تتركز على تقوية "الجزء العلوي" من الجسم، إضافة إلى مواصلة ثني الركبة باستمرار.

وأكدت على أن نيمار، يسير بالشكل المطلوب في البرنامج، مع انتظام متابعة التغذية اليومية، التي تقلل من ارتفاع وزيادة الوزن، في ظل غيابه عن الملاعب، لفترة طويلة.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل ما يقرب من 90 مليون يورو.