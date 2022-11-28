اتهام بالنفاق؟ الجمهور القطري يرفع صور أوزيل في وجه لاعبي ألمانيا

الجمهور القطري يرفع صور أوزيل في وجه لاعبي ألمانيا خلال مباراة إسبانيا في كأس العالم 2022.

كانت مباراة إسبانيا وألمانيا التي أقيمت مساء الأحد في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 ساخنة للغاية، داخل وخارج الملعب.

المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 لحساب المجموعة الخامسة، شهدت نيكلاس فولكروج هدف التعادل لصالح ألمانيا في الدقيقة 83، بعدما وضع ألفارو موراتا إسبانيا في المقدمة منتصف الشوط الثاني.

إلا أن الجماهير التي تواجدت في استاد البيت صنعت الحدث بطريقة أخرى، بعد اتهام منتخب ألمانيا ضمنيًا بالنفاق، عبر رفع صور مسعود أوزيل لاعب نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، وتغطية أفواههم على طريقة "الماكينات" قبل مباراة اليابان الافتتاحية احتجاجًا على بعض قرار "فيفا" بشأن شارة القيادة.

أوزيل، الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، الذي قرر الاعتزال دوليًا في 2018 بعد خروج "المانشافت" من كأس العالم مبكرًا، مدعيًا أنه كان كبش فداء بسبب أصوله التركية.

وتلقى أوزيل العديد من الانتقادات في ألمانيا بسبب مقابلته المثيرة للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوجان في ذلك الوقت.

وأصدر أوزيل في ذلك الوقت بيانًا مطولًا لتبرير اعتزاله الدولي، وأنه كان ضحية لمعاملة سيئة من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم والمشجعين الألمان.