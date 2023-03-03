توجيه الاتهام لأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعد مزاعم اغتصاب

اتهام رسمي لأشرف حكيمي بالاعتداء الجنسي على فتاة

أكدت تقارير صحفية، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، تم توجيه الاغتصاب له من جانب المدعي العام الفرنسي.

وتم توجيه اتهامات بالاعتداء الجنسي من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، في 26 فبراير.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن النيابة قررت توجيه تهمة الاغتصاب إلى حكيمي، والتحقيق في واقعة الاعتداء الجنسي من جانب حكيمي على فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا.

وعلق فاني كولين محامي حكيمي لصحيفة "لو باريزيان" يوم الثلاثاء الماضي: "الاتهامات باطلة واللاعب المغربي لم يرتكب أي خطأ، فهو هادئ".

وتواجد حكيمي بشكل طبيعي في تدريبات باريس سان جيرمان صباح اليوم الجمعة، بعد ظهوره يوم الإثنين الماضي في حفل الاتحاد الدولي "فيفا" لاختيار الأفضل في العالم "ذا بيست".

ووفقًا لشبكة "PFC" فإن أشرف حكيمي ليس معاقبًا بأي حظر على السفر، مما يعني أنه سيكون قادرًا على السفر إلى ميونخ لمواجهة فريق بايرن ببطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.