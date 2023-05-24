بعد اتهامه بـ"الجُبن" ومطالبته بالرحيل .. بيتسو موسيماني يرد على هجوم جمهور الأهلي عليه

بالطبع لم يفوت بيتسو موسيماني فرصة تتويج الأهلي بدوري يلو إلا ورد على منتقديه

شبه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي السعودي، نفسه بالصياد الذي يصطاد السمكة الكبيرة دائمًا بعدما أضاف بطولة جديدة لسجله كمدرب، محققًا لقب دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، لكنه كان مثيرًا للجدل كما هي العادة.

الراقي حقق دوري يلو لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام القادسية بهدف نظيف وتعثر منافسه الأخدود بالهزيمة أمام الساحل بثلاثية مقابل هدفين.

وعقب الفوز، خرج الجنوب إفريقي برسالة محيرة، لم يتضح منها ما إذا كان يودع الفريق أم أنه يغازل رئيس الأهلي وليد معاذ، بعبارة "في انتظار المشروع القادم"، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنجزنا مهمتنا وصعدنا بالأهلي لدوري المحترفين، وتوجنا بلقب دوري يلو!، في أي دوري أو مسابقة أو بلد أو قارة دائمًا ما نصطاد السمكة الكبيرة!، من قبل فعلناها في نهر النيل والليلة في البحر الأحمر، أنتظر المشروع القادم".

كذلك لم ينس موسيماني الرد على كم الانتقادات التي تعرض لها طوال الموسم ومن قبلها مع الأهلي المصري، إذ لاحقته التهمة نفسها في كلا الناديين ألا وهي "الجُبن" واعتماد طريقة دفاعية أكثر من اللازم، وطالبته فئة ليست بالقليلة بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

بيتسو تحدث لمنتقديه فأضاف: "عندما يكون الرب هو المتحكم في الأمور، لا يمكن لأي إنسان أن يصرف انتباهه، هو قادر على تحويل النقد إلى منحنيات تعليمية، يجعلك تقبل وتتقبل أخطائك وإخفاقاتك، لقد تعلمت لكي تنجح ستواجه عقبات وتعثرات، لكن لا تستسلم"، مرفقًا رسالته بصورة تحمل كافة البطولات التي توج بها.

جدير بالذكر أن الأهلي حصد لقب دوري يلو بعدما رفع رصيده لـ71 نقطة متفوقًا بفارق أربع نقاط على أقرب منافسيه مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.