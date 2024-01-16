"بعد اتهامهم بالتمرد وطردهم" .. أول تعليق من سلمان الفرج وثنائي النصر على فوز السعودية ضد عمان!

النجوم المتهمين بالتمرد يعلقون على فوز السعودية

تفاعل بعض من النجوم المستبعدين من قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2023، مع فوز الأخضر على عمان.

منتخب السعودية قلب مساء يوم الثلاثاء، تأخره أمام عمان بهدف، إلى فوزٍ قاتل (2-1)، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم آسيا.

وكتب سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد فوز الأخضر: "الحمد لله.. ألف ألف مبروك الفوز".

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وأشاد الفرج، بأداء نجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، طوال دقائق المباراة أمام عمان، واصفًا إياهم بـ"الأبطال" الذين لم يقصروا أبدًا.

ومن ناحيته.. علق ظهير أيمن النصر سلطان الغنام، على فوز الأخضر السعودي؛ قائلًا: "الحمد لله على توفيقه.. الخطوة الأولى اكتملت"، في الوقت الذي كتب فيه زميله في قلعة العالمي الحارس نواف العقيدي عبر حسابه بـ"إكس": "ألف مبروك الفوز لمنتخبنا.. والقادم أفضل بإذن الله".

جدير بالذكر أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعد الثلاثي من قائمة كأس آسيا؛ بحجة رفضهم خوض بعض المباريات، أو اعتراضهم على الجلوس بدكة البدلاء؛ وهو الأمر الذي كذبه الفرج والغنام والعقيدي.