اتهامات مساعدة المغتصبين تطارد سولشاير في ليلة عودة رونالدو

أولي جونار سولشاير محاط بالاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حضور جيجز لمواجهة نيوكاسل.

عانى أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد من الكثير من الانتقادات اليوم خلال مباراة فريقه ضد نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعدما ظهر راين جيجز في مدرجات ملعب أولد ترافورد مساء اليوم، وبسببه تلقى سولشاير انتقادات مجموعة كبيرة من الجماهير.

بعض الجماهير ربطت بين محاكمة جيجز على الاعتداء على زوجته وصديقتها وبين مشكلة سابقة واجهت سولشاير في بداية 2020.

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وكان سولشاير قد عانى من أزمة سابقة في 2020 حيث تم ربط المدير الفني للشياطين الحمر بقضية اغتصاب تخص لاعب سنغالي لعب في النرويج تدرب تحت قيادته.

حيث خرجت فتاة وأكدت أن باباكار سار لاعب ضمك الحالي قد اغتصبها وكانت تتم محاكمته بينما كان سولشاير يسمح له باللعب.

واتهمت الفتاة سولشاير أنه لا يملك أي مباديء لسماحه لسار بالتواجد ولعب كرة القدم بينما هو يواجه تلك الاتهامات.

جدير بالذكر أن سار كان قد واجه ثلاثة قضايا اغتصاب مختلفة قبل تلك القضية، بالرغم من ذلك كان يشارك بانتظام في كل المباريات مع سولشاير.