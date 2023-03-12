اتهامات بمجاملة الحكام لكيليان مبابي.. جدل حول عدم طرد نجم باريس ضد بريست

بطاقة كيليان مبابي الحمراء غير المرفوعة تُثير الجدل في فرنسا عن محاباة نجم باريس سان جيرمان

أنقذ الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة 90 منحهم به 3 نقاط أمام بريست؛ لكن قبلها بدقائق كادت الأمور تنفلت ويكلف فريقه بطاقة حمراء.

وتغلب باريس على مضيفه بريست، أمس السبت، 2-1 بفضل هدف مبابي الحاسم بتمريرة من ليونيل ميسي الذي صنع أمس الهدف رقم 300 في مسيرته.

قبل دقائق من تسجيل كيليان الهدف جمعته لقطة جدلية مع الجزائري حارس بلقبلة تلقى كل منهما على إثرها بطاقة صفراء؛ اللقطة البعض قال إن مبابي استحق عليها بطاقة حمراء وليست صفراء.

وكان مبابي منطلقًا تجاه مرمى خصمه لكن حارس الذي كان أرضًا حاول منعه بل وجذبه من ساقه فما كان من النجم الفرنسي سوى محاولة الخلاص ومن ثم ركل منافسه في لقطة لم يرها الحكم ربما.

وأبدى مدرب بريست، إريك روي، انزعاجه من عدم طرد مبابي الذي إن حدث ما كان سيسُجل في فريقه الهدف الثاني الذي خسروا بسببه نقطة. ويحتل بريست المركز 15 في الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وعلق بيير لي ميلو، لاعب وسط بريست، وقال: "رأيت الركلة وأود معرفة هل ستكون العقوبة كذلك لكل اللاعبين؟ لا أرغب في بدء الجدل لأن سيُقال إننا ننتقد التحكيم لكنه ركلة في رقبته وأطلب من الحكام تفسيرًا".

لكن بلقبلة بدا أكثر حذرًا في كلامه حين تحدث عما حدث بينه وبين كيليان: "لست حكمًا، ولا أعرف لو كنت في الملعب مجددًا. لا يمكننا التوقف عند هذا، فالأهم كان ألا نتلقى هذا الهدف في الدقيقة الأخيرة".

ووسع باريس سان جيرمان متصدر جدول الترتيب الفارق بينه وبين ملاحقه مارسيليا إلى 11 نقطة قبل مواجهة مارسيليا لستراسبورج اليوم.