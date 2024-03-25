نجم منتخب البرازيل تحت المقصلة!

وقع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تحت مقصلة الانتقادات بسبب بكائه في المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب بلاده قبل مواجهة إسبانيا وديًا.

جاء هذا عن طريق خورخي بيكون صحفي موقع "ريليفو"، الذي ألمح إلى إمكانية أن يكون بكاء فينسيوس متعمدًا.

وأوضح بيكون أن وجود كاميرات نتفليكس في المؤتمر الصحفي بشكل متخفي يجعل ذلك الاحتمال مرجحًا بالنسبة له، حيث تنتج المنصة الشهيرة فيلمًا وثائقيًا للنجم البرازيلي مؤخرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر أنه هناك ثلاث دلائل تجعله يشك في أن المؤتمر لم يكن سوى مجرد مسرحية مرتبة من أجل فينيسيوس، الأول بكل وضوح هو البكاء، والثاني يخص التصفيق المبالغ فيه في وسط المؤتمر من الحاضرين، والثالث هو ذهاب الحاضرين للحصول على الصور التذكارية والأوتوجرافات بعد انتهاء تصريحاته، في مشهد يليق بمشجعين أكثر من الصحافة التي اعتادت مشاهدة هؤلاء النجوم.

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جدير بالذكر أن بكاء فينيسيوس في المؤتمر جاء بسبب كلماته عن العنصرية، وأكد أنه يسعى لمحاربتها بكل ما لديه من قوة.