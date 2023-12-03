اتهامات صادمة بالسحر والشعوذة .. فيديو من داخل الهلال يثير جنون النصر بعد الديربي

إدعاءات بـ"دنبوشي في الهلال" تثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

SHAHID

لم يكن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان هو وحده من حمله النصراويون مسؤولية خسارتهم للديربي أمام الهلال، إنما أحدث المتهمين هو أحد المشجعين الأفارقة وسط إدعاءات باستعانة الزعيم به للقيام بأعمال السحر والشعوذة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم حقق الفوز بديربي الرياض أول أمس الجمعة بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ليثأر بعد خسارته ديربي نهائي البطولة العربية 2023.

وخلال الساعات الماضية، نشر عدد من الإعلاميين النصراويين فيديو لمشجع إفريقي يرتدي زيًا تقليديًا، حضر لتدريبات الزعيم، مرددًا اسم الهلال، وطلب من اللاعبين الرد عليه بـ"لا إله إلا الله"، ملمحين إلى قيام الجار بـ"الدنبوشي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية نشر الفيديو عبر منصة "إكس"، معلقًا: "أحد يفهمنا .. وش ذا!!"، وكذلك تعجب الصحفي متعب العواد: "أحد يشرح لنا وش هذه الفعاليات على ملاعب وزارة الرياضة؟"، بينما أضاف كثيرون: "بس عرفنا سر الصدارة".

من جانبه، قام الحساب الرسمي للهلال بنشر صور للرجل الإفريقي موضحًا أنه مشجع سنغالي، يُدعى "أليو باكو"، حضر للاحتفال مع اللاعبين بالصدارة.

يشار إلى أن الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، متفوقًا على غريمه العالمي؛ صاحب الوصافة، بسبع نقاط.

SHAHID