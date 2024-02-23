hilal Ittihad Abderrazak Hamdallah 2023-2024Getty
أحمد فرهود

اتهامات خطيرة من اتحادي سابق ضد الهلال! .. الكلاسيكو يشتعل مبكرًا

Al HilalAl Ittihadدوري روشن السعوديدوري أبطال آسيا

الشارع الرياضي السعودي على موعد مع 12 يومًا من نار..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

فاجأ نجم سابق في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عملاق الرياض الهلال، بتلميحات خطيرة للغاية، قبل سلسلة الكلاسيكو المرتقبة.

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الاتحاد يواجه الهلال 3 مرات في الفترة من 1 إلى 12 مارس 2024؛ ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذهابًا وإيابًا في ربع نهائي أبطال آسيا.

وتحدى أحد مشجعي الزعيم الهلالي، بـ"اكتساح" العميد الاتحادي؛ حيث كتب عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الحين نأكلك رايح جاي".

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وبشكل مفاجئ.. رد النجم الجزائري المعتزل عبد الملك زياية، مهاجم نادي الاتحاد الأسبق، على المشجع الهلالي؛ قائلًا: "بدون الدفع الرباعي.. لن تنتصر على الاتي"؛ في إشارة إلى أن الزعيم لا يفوز على العميد، إلا بأساليب غير مشروعة.

Abdelmalek ZiayaInstagram

مصطلح "الدفع الرباعي"؛ يطلق على المساعدات التي يتحصل عليها فريق ما - بشكل غير مشروع -؛ من أجل تحقيق الفوز في مبارياته، والحصول على الألقاب.

الهلال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد الفوز على العنيد الإيراني سباهان أصفهان الإيراني، بينما صعد الاتحاد بعد تجاوز عقبة نافباخور الأوزباكي.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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