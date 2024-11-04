بعد اتهامات جمهور الهلال له .. سمير عثمان: لن أجامل أحد وتربيتي تمنعني من الرد!

المستشار التحكيمي المصري يرد على الاتهامات الموجهة له..

حالة من عدم الرضا من قبل بعض جماهير نادي الهلال السعودي تجاه المصري سمير عثمان؛ المستشار التحكيمي ببرنامج "أكشن مع وليد"، مقارنين مواقفه مع الأهلي بما هو عليه مع الزعيم.

الزعيم حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

أما الراقي فقد انتصر أمام الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف وحيد، في إطار مباريات الجولة نفسها من البطولة القارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعبر حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد"، عرض المقدم وليد الفراج رسالة أحد الجماهير الغاضبة على المستشار التحكيمي المصري، مؤكدًا أن هناك المزيد من الرسائل في السياق نفسه، حيث كان نصها: "سمير عثمان بمباراة الأهلي أي شيء لصالح الأهلي .. يقوله حتى لو خالفوه الحكام أما الهلال حتى لو خالفوه الحكام لصالح الهلال .. يخالفهم عثمان".

ومنح الفراج الفرصة لعثمان للدفاع عنه نفسه، ليشدد الأخير على أن القوانين هي الحاكم الأول له، رافضًا مجاملة أي نادٍ.

وقال سمير عثمان: "عندما أقوم بالتحليل فأنا أراعي ربنا فقط وضميري، هناك من يتجاوز في حقي وهذا غير مقبول، ولن أرد علي أي متجاوز، لأن ردي على حسب تربيتي، أنا أتجاهل أي تجاوز".

وأضاف: "كما هناك من ينتقد بأسلوب يجعلني أستفيد منه، هناك من ينتقد بعدم احترام، ورسائله وكلمات تعود عليه قبل عليّ".

الحكم المصري الأسبق تابع: "أنا أراعي ضميري، ولا أرضي أي طرف مع احترامي للجميع، أنا أحلل الحالات أكثر من مرة طبقًا للقانون، ولن أجامل أي أحد في أي مكان أو أي دوري، ومن يتجاوز فحسابه أمام الله".

يذكر أن الهلال والأهلي يقتسمان صدارة جدول ترتيب مجموعة غرب برصيد 12 نقطة لكل منهما "العلامة الكاملة من أربع جولات"، وإن كان الزعيم يتصدر بفارق الأهداف.