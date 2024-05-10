اتهامات جديدة .. عبدالله السالم منع تعاقد الاتحاد مع نجم باريس سان جيرمان

كواليس جديدة صادمة من داخل نادي الاتحاد..

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فجّر الإعلامي الرياضي هتان النجار، مفاجأة من العيار الثقيل، عن عبدالله السالم، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، الرئيس التنفيذي للشركة "غير الربحية".

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السالم يتعرض لهجومٍ عنيف من الجماهير الاتحادية الغاضبة، وسط تشكيكات بانتمائه لأحد الأندية المنافسة، ومطالبات مستمرة برحيله عن منصبه.

وفي هذا السياق.. اتهم النجار في تصريحات مع برنامج "برا 18"، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد "غير الربحية"، بعرقلة صفقة انتقال البرازيلي ماركينيوس، قلب دفاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العميد.

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النجار أكد على أن ماركينيوس، كان في طريقه للانضمام إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ لولا اعتراض السالم على قيمة الصفقة، ليتم إلغائها في النهاية.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن هذه المعلومات مؤكدة؛ قائلًا: "السالم هو من يتحكم في الاتحاد؛ والرئيس التنفيذي للنادي البرتغالي دومينيجوز سواريز، لا يستطيع اتخاذ أي قرار، بدون العودة إليه".

وزعم هتان النجار، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كان سيخسر صفقة متوسط الميدان الشاب فيصل الغامدي؛ بسبب عبدالله السالم أيضًا.

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