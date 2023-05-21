دافع عن نفسه بطريقة كارثية! .. اتهامات للنصر بالفساد تورط أحد المحامين مع وزارة الرياضة

حملة كبيرة ومناشدات لوزارة الرياضة للتحقيق مع المحامي متهمين إياه بنشر التعصب وتشويه سمعة الأندية السعودية

تتواصل حملات التشكيك في العديد من الجهات والأشخاص في دوري روشن السعودي، في اقتراب الموسم من الوصول للمحطة الأخيرة له، لكن هذه المرة الحملة ضد أحد المحامين.

الموسم مشتعل في ظل المنافسة الحامية بين الاتحاد؛ صاحب الصدارة بـ63 نقطة، فيما يحل النصر ثانيًا بـ60 نقطة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

وكذلك المنافسة مشتعلة خارج الملعب، إذ وجه النصراويون سهامهم نحو المحامي عمر الخولي، في ظل بعض التغريدات التي يقوم بنشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، إذ جاء وسم "الخولي يتهم النصراويين بالفساد" ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة.

الحملة بدأت بعد تغريدة كتب بها المحامي: "السادة/ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نثمّن لكم أعمالكم ، ونقدّر لكم جهودكم، بارك الله فيكم، ولكن نأمل الاّ يصرفنكم او يشغلنكم فساد بعض منسوبي المحاكم عن الالتفات إلى الفساد القائم في المنظومة الرياضية !!!"، ورغم أن الخولي لم يتهم أي نادٍ بالفساد في تلك التغريدة إلا أن إعادة نشر تغريدة لأحد متابعيه هو ما أشعل الأمر، إذ جاء ضمنها: "النصراوية عشان أنهم مفسدين، طلعوا منابحة، طيب هو ما ذكر جهة معينة، قال الفساد القائم في الرياضة"، ليدافع عن نفسه بطريقة كارثية ورطته مع الجماهير وربما أمام وزارة الرياضة بصورة أكبر.

وعلق أحدهم مستاءً: "معقولة محامي ويعطي محاضرات لطلاب الجامعة كذا وضعه كرويًا"، فيما كتب آخر: "أتمنى من وزير الرياضة التحقيق مع د عمر الخولي حيث طرح في تغريدة هناك فساد في المنظومة الرياضية، أتمنى التحقيق معه هل يوجد إثبات على ما ذكر أو يتم معاقبته حسب النظام، توقفت كثيرًا عند هذه الجملة في تغريدة د عمر الخولي وبالنسبة لي قوية ولا يمكن تجاوزها (الفساد القائم في المنظومة الرياضية)"، وتعجب ثالث: "هل وصل بهم الأمر إلى التشكيك في نادي سعودي تعود ملكيته لوزارة الرياضية؟ ويعتبر واجهة رياضية ثقافية اجتماعية لمجتمعنا".

جدير بالذكر أن حملة التشكيك بالتلاعب بدأ من قبل جمهور الاتحاد قبل أيام، مطالبون بالتحقيق مع ناديي النصر والطائي عقب فوز الأول على الأخير بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن، متهمين الطائي بـ"تفويت" المباراة للعالمي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، في ظل العلاقات القوية بين الناديين.