بعد اتهامات الظلم والاضطهاد .. ضوء أخضر إلى الاتحاد لـ"ضم" أفضل نجوم العالم في الشتوية ولكن!

هل ينجح الاتحاد في خطف أبرز نجوم العالم في الشتاء الحالي؟

SHAHID

منذ الميركاتو الصيفي الماضي، ونادي الاتحاد ومجلس إدارته وجماهيره، يزعمون تعرض الفريق الأول لـ"الظلم والاضطهاد"؛ بتخصيص ميزانية قليلة له من لجنة الاستقطابات، بالمقارنة مع الهلال والنصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد ضم المدافع الإيطالي لويز فيليبي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، في الميركاتو الصيفي الماضي.

لكن على الرغم من ذلك.. خرج أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، بتصريحات يهاجم فيها لحنة الاستقطابات؛ عندما أكد على أنه تم رفض طلب العميد، للتعاقد مع أسماء أكبر من اللاعبين الذين تم ضمم بالفعل في صيف 2023.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة، يملك نادي الاتحاد، أكبر ميزانية من بين جميع الأندية الجماهيرية "الهلال والنصر والأهلي"، في الميركاتو الشتوي الحالي.

الصحيفة كشفت عن أن الإدارة الاتحادية، تستطيع من خلال هذه الميزانية، التعاقد مع نجوم عالميين جدد، في الشتاء الحالي؛ ولكنها تجد مجموعة من العقبات، على الرغم من ذلك.

أبرز هذه العقبات؛ هي امتلاك الاتحاد 10 لاعبين أجانب في صفوفه حاليًا؛ ما يجعله مطالبًا بالتخلص من عدد كبير منهم، قبل إبرام أي صفقة جديدة، إلى جانب قلة الخيارات العالمية المتاحة، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

SHAHID