"اتهامات بالخيانة وسقطات المبتدئين" .. الاتحاد بين خطايا المعيوف وقفاز جروهي الذهبي

صفقة عبد الله المعيوف تثير الجدل في الشارع الاتحادي

SHAHID

صفقة "حيرت" المتابعين؛ تلك التي أعلن عنها مجلس إدارة نادي الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتعاقد مع الحارس المخضرم عبد الله المعيوف، قادمًا من الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المعيوف البالغ من العمر 36 سنة، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لمدة موسمين، حتى 30 يونيو من عام 2025.

وبقدوم المعيوف؛ يكون مستقبل البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى العميد الاتحادي، محل جدل كبير؛ خاصة أن نجم الهلال المخضرم، هرب من قلعة الزعيم أساسًا؛ بسبب صعوبة لعبه في التشكيل الأساسي، بعد التعاقد مع المغربي ياسين بونو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وحسب بعض التسريبات؛ حصل عبد الله المعيوف، على وعدٍ من مسؤولي الاتحاد، باللعب أساسيًا قبل التعاقد معه؛ خاصة في ظل إمكانية "الاستغناء" عن جروهي، واستغلال مقعده الأجنبي، لتعزيز مركز آخر في الفريق.

خطايا عبد الله المعيوف تصطدم بـ"قفاز" مارسيلو جروهي الذهبي

بالطبع.. لا يختلف اثنان على قيمة المعيوف، كأحد أفضل الحراس في الملاعب السعودية، خلال السنوات الماضية؛ لكن يبقى السؤال الذي يطرحه الآلاف من المتابعين: "هل يستحق جروهي (الطرد) من الاتحاد من أجله؟!".

وعلى الرغم من قيمته الكبيرة؛ إلا أن ذكرى كأس العالم 2018، ستبقى خالدة في أذهان الجماهير، عن عبد الله المعيوف؛ حيث ظهر الحارس بـ"وزن زائد للغاية"، جعله يستقبل 5 أهداف من منتخب روسيا، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.

تم معاقبة المعيوف، بعد هذه المباراة، وظل جليسًا لدكة البدلاء أو مستبعدًا من قائمة الأخضر السعودي بالكامل؛ وذلك لأكثر من عام و4 أشهر.

حتى بعد عودته إلى الأخضر السعودي، لعب المعيوف مباراتين فقط، أمام مالي واليمن؛ ليعلن بعدها اعتزاله دوليًا؛ من أجل التفرغ لمشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

هذا القرار يبدو أن المعيوف، ندم عليه كثيرًا؛ حيث أراد العودة إلى المنتخب، للمشاركة في كأس العالم "قطر 2022"؛ إلا أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر وقتها، رفض طلبه، ملمحًا إلى خيانة الحارس المخضرم لـ"زملائه"، بتركهم وسط التصفيات.

وبذل حارس الاتحاد الحالي كل جهده، في تلك الفترة التي كان يريد فيها العودة إلى المنتخب الوطني، حيث أبدع في كثير من المباريات مع الزعيم؛ لكنه أيضًا كان يرتكب أخطاءً بدائية للغاية.

من بين هذه الأخطاء؛ تلك التي جعلت الهلال، يخسر لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وبالتزامن مع أخطاء المبتدئين من المعيوف.. كان جروهي يكسر الأرقام القياسية مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ حيث أصبح أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه "كلين شيت"، في موسم رياضي واحد، بمسابقة الدوري السعودي، متفوقًا على الأسطورة محمد الدعيع.

الحارس البرازيلي حافظ على نظافة شباكه "19 مرة"، في الموسم الرياضي الماضي؛ حيث كسر رقم الدعيع، بمجرد أن وصل إلى 15 "كلين شيت"، في أول 22 مباراة.

ولعب مارسيلو جروهي، دورًا كبيرًا في قيادة العميد الاتحادي؛ للتتويج بلقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي 2022-2023، والتأهل للمشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.

SHAHID