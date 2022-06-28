"أتمنى أن يضموا ليفاندوفسكي".. تيباس يصفح عن برشلونة

تغير مفاجئ في موقف رئيس رابطة الدوري الإسباني تجاه النادي الكتالوني

على عكس التوجه الذي كان ينتهجه في الفترة الأخيرة، دعم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حظوظ برشلونة في التوقيع مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

أفضل لاعب في العالم والذي ينتهي عقده في صيف 2023، أكد عزمه على مغادرة بايرن ميونخ هذا الصيف، قبل أسبوعين من بدء الفترة التحضيرية للموسم المقبل بالنسبة للبافاريين.

الفريق الكتالوني قدم عرضًا أوليًا بقيمة 35 مليون يورو مدعومًا بـ 5 ملايين يورو أخرى كمتغيرات وقوبل بالرفض من قبل البافاريين.

خطة بايرن لبيع ليفاندوفسكي تمثل في استقبال 60 مليون يورو، البلوجرانا يتوقع أن ينهي الصفقة بما لا يتجاوز 50 مليون يورو.

كل هذه الأرقام يرى تيباس أنها باتت منطقية في الوقت الراهن مع الأحاديث المؤكدة عن الرافعات الاقتصادية التي أعلنها جوان لابورتا رئيس برشلونة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية قال تيباس: "آمل أن يلعب ليفاندوفسكي في برشلونة ويملك موسمً جيدًا".

وأضاف: "أتمنى أن تكون الرافعات الاقتصادية كافية لجعله يلعب في برشلونة، لأنه أسطورة في كرة القدم الأوروبية وفي بايرن ميونخ".

وأردف: "إذا أثبتوا نجاح المشروع الذي ينتهجونه، سيكون من الممكن أن يلعب في برشلونة".

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