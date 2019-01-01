أتلتيكو مدريد يخطط لضم جابيجول في يناير

أتليتكو مدريد يراقب وضعية مهاجم إنتر المعار إلى فلامنجو جابرييل باربوسا من أجل ضمه، فهل ينتقل جابيجول؟

ذكرت تقارير صحفية أن أتليتكو مدريد يراقب وضعية مهاجم إنتر المعار إلى فلامنجو جابرييل باربوسا، أو جابيجول، من أجل ضمه في يناير.

جابيجول قدّم مستويات مذهلة مع فلامنجو وقادهم للفوز بالدوري البرازيلي وكأس كوبا ليبرتادوريس.

وذكرت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية أنّ الروخي بلانكوس بين الفرق المهتمة بالتعاقد مع جابيجول في يناير المقبل لخلافة دييجو كوستا.

وقد يرحل كوستا في سوق الانتقالات الشتوية إلى فلامنجو البرازيلي بعد تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي يتعرض لها.

وكان مدرب النيراتزوري، أنطونيو كونتي، قد نفى إمكانية الاعتماد على اللاعب الشاب خلال النصف الثاني من الموسم كما يبحث إنتر عن استغلال فترة تألقه في البرازيل لبيعه.

وسوف يتم الاجتماع بين إدارة إنتر ومسؤولين فلامنجو لمناقشة مستقبل اللاعب بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

يذكر أن إنتر كان ضم جابيجول مقابل ما يقارب 35 مليون يورو في 2016 ولم يسجل إلا هدفاً وحيداً بقميص الفريق.