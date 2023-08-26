اتفق على تفاصيل عقده .. كوتينيو على بُعد خطوة من ناديه الخليجي الجديد

اللاعب كان هدفًا لنادي الاتفاق السعودي

كشف الصحفي فابريتسيو رومانو عن الوجهة الجديدة المحتملة للبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والذي سبق أن ارتبط بنادي الاتفاق السعودي.

ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي للاتفاق كان المسؤول عن ضم كوتينيو للفيلانس، وقد طلب من إدارة ناديه السعودي ضمه هذا الصيف لكن المفاوضات لم تنته بنجاح.

رومانو أكد عبر منصة إكس أن لاعب برشلونة سابقًا توصل لاتفاق مع نادي الدحيل القطري حول بنود عقده الشخصية، مشيرًا إلى أن خطوة واحدة تفصل الصفقة عن النهاية السعيدة وهي موافقة أستون فيلا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المفاوضات حسب رومانو مازالت جارية بين الناديين لكن الضوء الأخضر من النادي الإنجليزي لم يظهر بعد، وقد أفاد الصحفي الإيطالي أن رغبة اللاعب وإصرار النادي القطري يُرجحان إتمام الصفقة قريبًا.

يُشار إلى أن النجم البرازيلي مرتبط مع ناديه الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2026.