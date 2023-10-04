اتفاق عاجل مع السعودية .. وزير خارجية إيران يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الاتحاد وسباهان

جديد أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان يكشفه وزير خارجية إيران واتفاق مفاجئ قد ينهي الأمر

فجر حسين أمير عبد اللهيان؛ وزير خارجية إيران، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، مؤكدًا أن هناك اتفاق قد تم بالفعل مع الجانب السعودي.

العميد كان قد طار لإيران استعدادًا لمواجهة سباهان، والتي كان من المقرر إقامتها أول أمس الإثنين، على ملعب نقش جهان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكنه عاد لجدة دون خوض اللقاء.

المباراة ألغيت بقرار من مراقبها، بعدما اعترض مسؤولو النادي الجداوي على وجود صور وتماثيل سياسية في مداخل الملعب المستضيف لها، وأصر مسؤولو النادي الإيراني على عدم إزالتها، ليتم إلغاء المواجهات بالكامل بعد مرور 45 دقيقة من الموعد المحدد لانطلاقها دون أي جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الوزير الإيراني، خلال تصريحات نقلتها وكالة "إيران إنترناشيونال": "تمت اتصالات بيني وبين وزير الخارجية السعودي، العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدمًا ويجب ألا نسمح للرياضة أن تصبح أداة سياسية.

"نصيحتنا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي الحكم في هذه الحادثة على أساس فني، وهناك اتفاق بين إيران والسعودية على أن تقام المباراة في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان".

يذكر أن النادي الإيراني أعلن بشكل رسمي تقديم شكوى ضد نظيره السعودي، بينما يجري الاتحاد القاري تحقيقاته في الواقعة، واصفًا ما حدث بـ"الظروف غير المتوقعة".

وكانت المواجهات السعودية الإيرانية تقام منذ عام 2016م على ملاعب محايدة، على إثر الخلافات السياسية بين البلدين، لكن تقرر من العام الجاري إلغاء هذا القرار باتفاق مشترك بين الاتحادين السعودي والإيراني، لتتفجر الأزمة من جديد.