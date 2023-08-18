اتفقا أخيرًا .. جوارديولا يبدأ الطريق وتشافي وأنشيلوتي يكملان!

اتفاق أنشيلوتي وتشافي...

وحد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ضد قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد دقائق اللعب في المباريات.

وتعاني الفرق الأوروبية، من ضغط المباريات في الموسم الماضي، خاصة بعد كأس العالم قطر 2022، واستئناف المسابقات المحلية والقارية، ما تسبب في إرهاق كبير للاعبين.

وكان جوارديولا، قد خرج وهاجم فكرة زيادة عدد دقائق اللعب، بعد إصابة كيفين دي بروين، أمام بيرنلي في افتتاح الدوري الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودعم أنشيلوتي، تصريحات جوارديولا، وقال: "كيف لا أتفق مع تصريحات بيب، أتفق معه تمامًا هم يحاولون تحسين جودة اللعب بزيادة عدد الدقائق والمباريات، ولكن الأمر بكل بساطة يحتاج إلى تخفيف الحمل على اللاعبين لزيادة جودة المباريات".

وتابع: "أصحاب القرارات لا يهتمون أبدًا بالمدربين أو اللاعبين، هم يريدون إضافة المزيد من المباريات لكسب المال، تلك هي المشكلة فاللاعبون هم الذين يتعرضون للإصابات، ولا يمكنهم تقديم أفضل ما لديهم بسبب الضغط".

ويعاني ريال مدريد، من كثرة الإصابات إذ تعرض حارس الفريق تيبو كورتوا إلى إصابة قوية، ثم لحق به زميله إيدير ميليتاو، ومن المنتظر أن يغيب الثنائي لفترة طويلة.

ومن جانبه قال تشافي حول هذا الشأن: "إنهم يجبروننا على المشاركة في جدول مباريات صعب وممتلئ مثل هذا، إنه يسبب تعب وإرهاق، كما أن هناك مباريات في درجات حرارة عالية، كل تلك الأمور ليست جيدة للمشاهد وللاعبين".