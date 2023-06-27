"اتفاق نهائي" يُبدد حظوظ ريال مدريد في الحصول على خدمات كين

فرصة أخرى قد تضيع على النادي الإسباني

توصل المهاجم الإنجليزي هاري كين إلى اتفاق مبدئي حول الشروط الشخصية، تمهيدًا للرحيل عن توتنهام والانتقال إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

بايرن يضع مركز المهاجم الصريح ضمن أهم أولوياته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب العجز الواضح الذي يعاني منه النادي الألماني بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

الصحفي الألماني كريستيان فالك، قال إن كين وافق على شروط انضمامه لتوتنهام من حيث العقد والراتب، ليتبقى بذلك اتفاق النادي البافاري مع نظيره اللندني على قيمة الصفقة.

وكان موقع "The Athletic" قد كشف عن تقدم بايرن بعرض قيمته تصل إلى 70 مليون يورو ولكنه قوبل بالرفض القاطع من توتنهام.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين بايرن وتوتنهام خلال الأيام القليلة القادمة، وسط توقعات بعودة العملاق الألماني بعرض جديد للحصول على خدمات كين.

ومن ناحية توتنهام يحاول النادي الإنجليزي التمسك باللاعب حتى اللحظات الأخيرة، ولكنه يواجه خطر خسارته بالمجان عندما ينتهي عقده في صيف 2024، لذلك قد يتخلى عنه ولكن بقيمة قد تصل إلى 116 مليون يورو وفقًا لما أكدته صحيفة "جارديان" البريطانية.

جدير بالذكر أن كين كان على رأس المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، ولكن النادي الإسباني قام بتجميد اهتمامه بالدولي الإنجليزي وقرر التركيز على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وفي حالة الفشل في ضم مبابي وانتقال كين إلى بايرن ميونخ، سيكون ريال في ورطة حقيقية بمركز المهاجم الصريح، حيث لم يوقع النادي حتى الآن سوى مع خوسيلو البالغ من العمر 33 سنة لتعويض رحيل بنزيما.