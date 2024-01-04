هل يتنازل كيليان لتحقيق حلمه؟

أبدى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، استعداداه لتضحية كبيرة من أجل الرحيل عن "حديقة الأمراء" خلال صيف 2024، في صفقة مجانية.

وكان مبابي قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد في الموسمين الماضيين، إلا أنه توصل لاتفاق مع النادي الباريسي من أجل تمديد عقده لموسم آخر، بينما تشير تقارير صحفية إلى أن الصيف المقبل سيكون الأخير له في "بي إس جي".

وكشفت شبكة "caughtoffside"، عن وجود بند ملزم في عقد مبابي مع باريس يحمله مبلغًا ضخمًا إذا رفض تجديد عقده وغادر في الصيف المقبل مجانًا، إلا أن النادي الفرنسي رفض التعليق عن هذا الأمر وآثر الصمت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الشبكة: "المقربون من مبابي يقولون إنه وافق بالفعل على التنازل عن بعض المدفوعات (بين 70 و80 مليون يورو) من أجل الرحيل، من ضمنها الجزء الأول من مكافأة الولاء المستحقة له في الصيف الماضي (10 ملايين يورو) والتي لم يحصل عليها حتى الآن.

وكشفت الشبكة أن الشروط الموضوعة في حالة رحيل مبابي مجانًا، معقدة، لكن في حالة تمديد عقد النجم الفرنسي إلى ما بعد هذا الصيف، فسيحق له الحصول على مكافأة الولاء بأثر رجعي ولن يخسر هذا الكم من الأموال.

وكان مبابي قد تحدث في تصريحات صحفية أكد خلالها أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن مصيره، وأنه يحترم الاتفاق الذي أبرمه مع ناصر الخليفي، لكن إذا غادر باريس مجانًا هذا الصيف، فإن ناديه سيحصل على (70-80 مليون يورو) وربما أعلى، اعتمادًا على المتغيرات.