اتفاق ضمني بين مودريتش وريال مدريد على مستقبل الكرواتي!

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن مستقبل لوكا مودريتش في ريال مدريد تم الاتفاق عليه مع الإدارة بشكل ضمني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وإدارة النادي على مصيره في الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن مودريتش يرى نفسه مستمرًا في ريال مدريد لما بعد نهاية عقده الحالي.

وينتهي العقد الحالي للوكا مودريتش في صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، مما يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في الصيف المقبل.

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ويستطيع مودريتش أن يتفاوض مع أي فريق دون أي قيود من قبل ريال مدريد في شهر يناير المقبل، قبل ستة أشهر من نهاية عقده بشكل رسمي.

لكن في الوقت نفسه ترى إدارة ريال مدريد أن استمرار لوكا مودريتش هو أمر مفروغ منه، وهناك حالة ارتياح لتواجده لموسم آخر على الأقل.

وبالرغم من تدعيمات ريال مدريد في وسط الملعب لا يزال مودريتش يقدم مستويات طيبة للغاية، ويرى أنه يستطيع الاستمرار في الملاعب حتى الـ 40 من عمره.

جدير بالذكر أن مودريتش كان قد انضم لريال مدريد في 2012 وحقق أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا مع الفريق ولقبي دوري بالإضافة إلى الكرة الذهبية في 2018.