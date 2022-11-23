اتفاق سعودي إنجليزي وراتب خيالي .. رونالدو يقترب من النصر

النجم البرتغالي سيصبح الأعلى أجرًا في العالم

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أصبح قريبًا من أي وقت مضى من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح رونالدو لاعبًا حرًا، بعد أن قام نادي مانشستر يونايتد بفسخ العقد معه، بسبب تصريحاته مع الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، حيث هاجم إدارة النادي الأحمر وأيضًا لاعبي الشباب بالفريق، بجانب الهولندي تين هاج مدرب الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن العرض المقدم من نادي النصر، سيجعل رونالدو الأعلى أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 100 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث يتم التفاوض حاليًا على شروط الاتفاقية.

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن أن يلعب كريستيانو في صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لمدة 6 أشهر، على أن ينتقل إلى النصر في صيف 2023 بشكل رسمي.

رونالدو يعلم جيدًا أن السعودية تريده، ضمن رغبة المملكة لجذب انتباه العالم، تمهيدًا لاستضافة منافسات كأس العالم مستقبلًا، مثلما فعلت قطر بشراء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورعاية برشلونة الإسباني.

وقامت السعودية بالفعل بشراء نادي نيوكاسل يونايتد، بجانب رغبتها في جذب أسماء كبيرة لتلعب في الدوري السعودي للمحترفين، أبرزهم حاليًا هو كريستيانو رونالدو.