رغم أنباء متابعة أولمو.. اتفاق سري بين برشلونة وباريس سان جيرمان!

إدارة برشلونة تتفق مع باريس سان جيرمان...

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق إدارة برشلونة، مع باريس سان جيرمان، بشأن مستقبل داني أولمو، لاعب الفريق الكتالوني، في ظل معاناة الفريق الإسباني في تسجيل عقده.

وتواجه إدارة برشلونة، صعوبات في تسجيل عقد اللاعب الإسباني، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وعدم تطبيق قاعدة 1:1، على أن يتم اسقاط أولمو، من قائمة البلوجرانا، يوم 1 يناير، ولن يحق له المشاركة مع الفريق، حتى تقنين الوضع المالي.

وكانت بعض الأنباء الصحفية قد انتشرت في الساعات الماضية، عن متابعة باريس سان جيرمان، لوضع اللاعب ورغبة الفريق الفرنسي، في التعاقد معه في حال فشل برشلونة، في تسجيل العقد.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان، لا يفكر في التعاقد مع أولمو، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تربط ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، مع نظيره في الفريق الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن أولمو، من جانبه لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، ويتمسك بالبقاء والاستمرار مع الفريق الكتالوني، ولا يشعر بالقلق تجاه مستقبله داخل صفوف البلوجرانا.

جدير بالذكر أن أولمو، لن يحق له المشاركة مع برشلونة، أمام بارباسترو، مساء السبت المقبل في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، أو كأس السوبر الإسباني، الذي ينطلق يوم 8 يناير القادم.