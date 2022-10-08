اتفاق جزائري على تجديد عقد بلماضي حتى مونديال 2026

مدرب منتخب الجزائر مستمر حتى مونديال 2026

كشف جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن الاتفاق الذي تم بينه وبين جمال بلماضي المدير الفني للخُضر، من أجل تجديد عقده.

بلماضي مستمر مع الجزائر حتى مونديال 2026

زفيزف قال خلال تصريحات للإذاعة الجزائرية: "جمال بلماضي سيكون معنا حتى كأس العالم 2026، ولم يتم طرح مسألة تجديد عقده بعدما قرر الاستمرار مع محاربي الصحراء".

وتولى جمال بلماضي مهمة تدريب منتخب الجزائر في أغسطس 2018، خلفًا للمدرب السابق رابح ماجر، حيث قاد محاربي الصحراء لتحقيق كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

ولم ينجح بلماضي في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو الصعود إلى كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة على يد الكاميرون في الدور الفاصل بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

متى سيتم تعيين مدير فني للاتحاد الجزائري؟

وكشف زفيزف عن موعد الإعلان عن تعيين مدير فني جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ليكون خلفًا للمدرب السابق عامر شفيق.

زفيزف قال خلال تصريحات للإذاعة الجزائرية: "سيتم التعرف على المدير الفني الجديد للاتحاد الجزائري في منتصف شهر ديسمبر على أقصى تقدير، ولم يتم الفصل حول جنسيته، هل سيكون محليًا أم أجنبيًا".

وفتح الاتحاد الجزائري لكرة القدم باب الترشيحات من أجل تولي منصب المدير الفني للاتحاد الجزائري، حيث تلقت الهيئة الكروية بعد شهر واحد 26 ملفًا، بينهم أجانب وسيدة واحدة.