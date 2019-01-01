بعد اتفاقه مع اللاعب، خطوة واحدة تفصل باريلا عن إنتر

لاعب كالياري قريب من اللعب في ميلانو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن الإنتر أتم اتفاقه مع نيكولو باريلا على الانضمام لصفوفه الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن العقد بين الطرفين سيمتد لخمسة مواسم قادمة، وأن لاعب كالياري لا يُريد ارتداء سوى قميص النيرادزوري رغم ارتباطه بعدد من الأندية أبرزها تشيلسي وروما.

مع هذا، فقد اتفقت الصحيفة الصادرة من العاصمة روما مع قناة سكاي سبورت حول رفض كالياري التخلي عن لاعب منتخب إيطاليا مقابل أقل من 45-50 مليون يورو.

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وفي المقابل يرفض الإنتر إنهاء الصفقة بما يزيد عن 30-35 مليون يورو، مما يعني وجود ما يقرب من 10 ملايين يورو فارق بين العرض والطلب.

وأفادت صحيفة لا نوفا ساردينيا أن كالياري سيقبل عرضًا بقيمة 35 مليون يورو بجانب لاعب منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا "أليساندرو باستوني"، وهو ما يعني أن الصفقة ستؤجل حتى انتهاء كأس الأمم الأوروبية للمنتخبات تحت سن 21 عامًا.

يُذكر أن الإنتر وجه كل تركيزه في سوق الانتقالات نحو باريلا بعدما باءت محاولته لضم نجم أياكس أمستردام "دوني فان دي بيك" بالفشل لارتفاع المقابل المالي المطلوب من النادي الهولندي.