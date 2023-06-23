رغم اتفاقه مع الأهلي .. لاعب سعودي يقترب من النصر في تحوّل مفاجئ للصفقة

صفقة محلية كبرى قد تتحوّل من الأهلي إلى النصر في الصيف الحالي

يبدو أن سوق الميركاتو الصيفي الحالي، في المملكة العربية السعودية، سيشهد العديد من التقلبات بين الأندية الكبرى؛ وذلك في الأيام القليلة القادمة.

الميركاتو الصيفي الحالي شهد تعاقد نادي الاتحاد، مع الثنائي الفرنسي الكبير كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى اقتراب الهلال والنصر والأهلي، من مجموعة من الصفقات العالمية الضخمة.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، اقترب مسؤولو النصر، من التوقيع مع اللاعب الشاب إسلام هوساوي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة؛ كأولى الصفقات المحلية، في الصيف الحالي.

هوساوي كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى الأهلي، في الأيام القليلة الماضية؛ بل أن أكثر من إعلامي مقرب من قلعة الراقي، أكد على وجود اتفاق بين الطرفين؛ إلا أنه يبدو أن دخول العالمي في الصفقة، غيّر وجهته.

جدير بالذكر أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 21 سنة، أحد أبناء نادي الوحدة؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، صيف عام 2021؛ مشاركًا في 25 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، ومسجلًا هدفًا وحيدًا.