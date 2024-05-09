"اتصال من جهة غير معلومة وجويدو فينجا بريء" .. كواليس خطيرة في أزمة إيقاف نجم النصر

مفاجآت كبرى في أزمة إيقاف نجم النصر..

فجّر الإعلامي الرياضي محمد الدويش، مفاجأة خطيرة عن أزمة "إيقاف" نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

الرابطة السعودية المحترفة أوقفت العقيدي "5 أشهر"؛ على خلفية أزمته مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع تأكيدات من اتحاد الكرة، على أن العقوبة محلية فقط، ولم يتم تعميمها على المستوى القاري أو الدولي.

وعلى الرغم من هذه التأكيدات؛ إلا أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق النصراوي، كشف عن أن المعلومات التي وصلت إليه؛ هي أن العقيدي موقوف في جميع البطولات، حتى الخارجية.

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وعن ذلك يقول الدويش في تصريحات مع برنامج "ركلة حرة": "نعم.. هُناك تعليمات وصلت لإدارة النصر، بمنع الحارس من المشاركة في جميع البطولات، حتى الخارجية؛ ولكنها تعليمات غير رسمية".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الإدارة النصراوية، تلقت اتصالًا من جهة معينة - ليست اتحاد الكرة -، للتأكيد على أن تصرف نواف العقيدي في المنتخب، كان مشينًا للغاية ولا يُمكن التسامح فيه؛ ولذلك يجب أن يُمنع عن اللعب نهائيًا، طوال فترة إيقافه، وليس على المستوى المحلي فقط.

وأضاف الدويش: "لا أعلم صراحة هل هذا الاتصال من وزارة الرياضة السعودية أم الرابطة المحترفة؛ لكن.. كل ما أعلمه هو أن هذا التصرف غير قانوني نهائيًا، وأضر بمصلحة النصر".

وشدد محمد الدويش، في نهاية تصريحاته، على أن الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، "بريء" من أزمة العقيدي؛ قائلًا: "لو كان هو من اتخذ قرار عدم مشاركة الحارس في جميع البطولات؛ سيكون خائنًا وقتها".