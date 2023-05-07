"اترك البهلوانية!" .. جمهور الهلال يرفض التعاطف مع "غصة" علي البليهي بعد هزيمة أوراوا

بينما كان يشيد به جمهور الهلال وبطريقته الاستفزازية في بعض المباريات، حان وقت الهجوم على علي البليهي من قبلهم!

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امتلك علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، شجاعة الاعتذار بعد ضياع لقب دوري أبطال آسيا أمس السبت، لكن جزء من الجمهور فاجأه برد فعله الصادم.

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الزعيم خسر اللقب القاري بالهزيمة أمام أوراوا ريد الياباني بهدف نظيف، في إياب النهائي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وخرج البليهي اليوم الأحد، للاعتذار للجماهير، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أولًا شكرًا لوقفتكم الدائمة ونعتذر ما كتب ربي نحقق اللقب لكم حاولنا ولكن اللي ما هو مكتوب عسر غصة عدم تحقيق اللقب باللقب ولكن لنا رجعه بشكل أقوى، خسرنا معركة ولكن ما خسرنا الحرب، وراجعين أقوى معاكم".

الكثيرون تفاعلوا بطريقة إيجابية مع مدافع الأزرق، مقدرين الضغط الكبير الذي عانى منه الفريق في الموسم الجاري، لكن البعض لم يستطع تقبله..

أحدهم كتب: "اعتذار شجاع ، ولكن ٤ دقايق كان يمكن فيها الفريق يرجع للمباراة تصرف واضاعة وقت غير مبررة ابداً !!!"، فيما علق آخر: "عصبيتك الزايدة و تعاملك مع الخصوم ضيعت 3 دقائق في الوقت بدل الضائع .. خل عنك البهلوانية و العصبية و ركز في الملعب و على صافرة الحكم".

جدير بالذكر أن الهلال خسر المنافسة على كافة بطولات الموسم الجاري، وأمامه فقط لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيخوض النهائي الخاص به في 12 من مايو الجاري أمام الوحدة.

Shahid