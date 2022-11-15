اتركوه يتنفس.. إستراتيجية ريال مدريد لحسم صفقة هالاند في 2024

الملكي يخطط لاقتناص النرويجي

لا يريد ريال مدريد الضغط على إرلينج هالاند للحصول على توقيعه، ولا يريد إضعاف موقفه بمواصلة الركض وراءه وهو الأمر الذي يعتبره النادي الملكي محبطًا للمهاجم النرويجي.

كان التواصل على قدم وساق في الأوقات الأولى من الميركاتو الفائت وحتى وفاة وكيله مينو رايولا، ولكن الإيمان التام من قبل ريال مدريد بأن التوقيع مع كيليان مبابي أمر حتمي هو الذي أضعف محاولاتهم للحصول على هالاند الذي كان في الوقت الذاته قد أنهى كل شيء مع السيتي.

لكن الشرط الجزائي الذي يسمح برحيل هالاند عن مانشستر سيتي صيف 2024 والذي تمت إماطة اللثام عنه، هو الذي يقوي موقف ريال مدريد.

الآن وبعد أن ترك رايولا كل شيء في يد المحامية رافاييلا بيمنتا، لا تبدو حظوظ ريال مدريد في الحصول على هالاند معقدة، الشرط الجزائي المرجح بقيمة حدودها 180-200 مليون يورو يفتح الباب لأي حديث.

لم تنفِ بيمنتا هذا البند في أحدث تصريحاتها مؤخرًا مع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، كذلك فإن البند الأكثر إثارة لطمأنينة ريال مدريد هو أن صحيفة "آس" المقربة من النادي الملكي قد أفادت فيما سبق بأن بند الشرط الجزائي خاص بالأندية من خارج إنجلترا، ما يبعد عمالقة يستطيعون دفع الأموال الطائلة من أمثال ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل عن الصفقة.

إستراتيجية ريال مدريد تتمثل في ترك هالاند يتنفس، يفعل ما يستطيع فعله في مانشستر سيتي وحين يأتي صيف 2024، يكون الموعد للانقضاض!.