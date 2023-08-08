اتركوا نيمار وبرناردو جانبًا .. برشلونة يحدد الأولوية الأهم لهذا الأسبوع

أهم شيء في خطة البلوجرانا حاليًا..

يقترب الظهور الرسمي الأول لتشكيلة برشلونة في الموسم المقبل، وفي ظل ذلك يمكنك أن تلمح التوتر داخل مكاتب كامب نو حيال عملية تسجيل اللاعبين.

صحفي "موندو ديبورتيفو" فرناندو بولو يؤكد أن هناك داخل إدارة برشلونة من "يعترف بذلك عندما يُسأل عن تسجيل اللاعبين الذين لم ينضموا بعد لقائمة الفريق الكتالوني ويقولون إنهم جميعًا قلقون" على حد تعبيره.

ومن المقرر أن تقام مباراة خيتافي الافتتاحية للبلوجرانا في الدوري الإسباني وإلى الآن لم يتم تسجيل سوى 13 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد، اثنان منهما هما عثمان ديمبيلي وفرانك كيسييه الراحلان بشكل شبه مؤكد عن صفوف النادي الكتالوني.

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النادي ينتظر الوقت المناسب لتفعيل الرافعة التي تمكنه من تسجيل لاعبيه مرة واحدة وتسوية عمليات البيع وضمان الامتثال لقوانين اللعب النظيف.

برشلونة يملك أولويات لهذا الأسبوع تتمثل في حسم ملف تسجيل لاعبيه، أكثر ربما من التطلع لضم برناردو سيلفا أو نيمار المرتبطين بقوة خلال الآونة الأخيرة بالانتقال إلى العملاق الكتالوني.

عن جوندوجان، أكد الصحفي أنه وقع مع برشلونة شرطًا ينص على أنه إذا لم يتم تسجيله بحلول 13 أغسطس، فإنه يتمتع بحرية الرحيل عن النادي، ولا أحد من برشلونة أنكر ذلك، وهناك وضع شبيه بالنسبة لإنييجو مارتينيز، الذي إن لم يتمكن برشلونة من تسجيله فسيتركه يرحل إلى أي نادٍ كما لو كانت الصفقة لم تبرم.