"اتركوا ميسي وشأنه!".. لاعب باريس سان جيرمان يوجه رسالة واضحة للجماهير

الانتقادات العنيفة لميسي ترج غرف الملابس

يصر البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي على أن ليونيل ميسي وأيًا من لاعبي باريس سان جيرمان لا يستحقون كل هذا الانتقاد من جماهير النادي إلى درجة إطلاق صافرات الاستهجان وخصّهم بهتافات عدائية.

في حديثه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال قلب الدفاع: "أحترم دائمًا الانتقادات عندما تكون سلمية وفي الأوقات والأماكن التي تكون فيها ضرورية".

وأضاف: "وقبل كل شيء، أطلب من المشجعين عدم استهداف لاعب أو آخر، يجب أن يكون الأمر جماعيًا دائمًا، فاللاعب لا يسير بمفرده، ولن يفعل أي شيء بمفرده".

كان قد تم إيقاف ميسي من قبل باريس سان جيرمان في بداية الشهر لمدة أسبوعين، بعد القيام برحلة غير مصرح بها إلى المملكة العربية السعودية، الأرجنتيني ينتهي عقده في نهاية الموسم، وقد ارتبط باستمرار بعودة محتملة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى البلد الذي زاره دون إذن باريس سان جيرمان "السعودية".

وحث ماركينيوس الجماهير على وقف مثل هذا السلوك، فيما قال ريناتو سانشيز ودانيلو بيريرا إن مثل هذه السخرية "تضر" بالفريق، بينما أشاد المدرب كريستوف جالتييه باحترافية الأرجنتيني عقب فوز باريس سان جيرمان 5-0 على أجاكسيو.