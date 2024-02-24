اتخذ قراراه النهائي .. تشابي ألونسو يصدم ليفربول ويختار ناديه القادم بعد ليفركوزن

ألونسو يصدم ليفربول...

يقود تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، إلى مستويات مميزة في الموسم الحالي، جعلته يتفوق على العملاق البافاري بايرن ميونخ، ويتصدر ترتيب الدوري الألماني، ويصل إلى دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وأصبح المدرب الإسباني الشاب، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ليفربول وبايرن ميونخ، بسبب أسلوبه مع ليفركوزن، وعدم خسارته أي مباراة حتى الآن.

ويبحث ليفربول، عن مدير فني جديد يخلف يورجن كلوب، الذي قرر الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي وتأمل إدارة الفريق الإنجليزي، في اقناع ألونسو، بالعودة إلى آنفيلد مرة أخرى، بينما الحال لا يختلف كثيرًا في بايرن، الذي يسعى لإيجاد مدرب جديد بدلًا من توماس توخيل، بعد تعرض الفريق البافاري لتراجع كبير في النتائج والأداء هذا الموسم.

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وبحسب التقرير الذي جاء في موقع "Fussball News" فإن ألونسو، يفكر في رفض العرضين، ويستمر مع ليفركوزن حتى تأتي اللحظة التي يحلم بها ويتولى مهمة تدريب ريال مدريد، خلف كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للميرينجي، والذي ينتهي عقده في صيف 2026.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد، ترى في ألونسو الشخص المناسب لخلافة أنشيلوتي، بعد عامين، لهذا قرر المدرب الإسباني الاستمرار مع ليفركوزن حتى هذا الوقت.