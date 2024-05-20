تم اتخاذ القرار .. الاتحاد يختار جوزيه مورينيو و"هذا بديله الأول!"

معركة شرسة للتعاقد مع مورينيو..

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دخل نادي الاتحاد السعودي، في صراع التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الاتحاد اتخذ قرار "إقالة" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ ولكنه ينتظر التوصل إلى تسوية مالية معه، في ظل تمسك المدرب بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي "22 مليون يورو".

ووفقًا للإعلامي الرياضي برونو أندرادي عبر موقع "maisfutebol"، استقرت الإدارة الاتحادية، على التعاقد مع مورينيو؛ لخلافة جاياردو، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

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وأكد أندرادي مساء اليوم الإثنين، على أن اختيار مورينيو؛ جاء بموافقة معظم القيادات الفنية داخل نادي الاتحاد، على رأسهم المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس.

وسيجد الاتحاديون، منافسة شرسة للغاية من ناديي فنربخشه وبشكتاش التركيين، اللذين أعلنا تقديم عروض رسمية إلى المدير الفني البرتغالي، خلال الأيام الماضية.

وكشف أندرادي عن أن الاتحاد، وضع اسم المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، كـ"بديل أول" حال فشل التعاقد مع جوزيه مورينيو.

جدير بالذكر أن العملاق الإيطالي يوفنتوس، أعلن مساء يوم الجمعة الماضي، "إقالة" أليجري من القيادة الفنية للفريق الأول؛ بسبب سلوكه المشين في نهائي كأس إيطاليا.

SHAHID