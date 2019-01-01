اتحاد كلباء ينفي "مهلة بلعمري" ويُطالب الجميع بتقصي الحقائق

بيان رسمي من النادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى اتحاد كلباء في بيان رسمي ما تم تداوله صباح اليوم من منحه المدافع الجزائري جمال بلعمري مهلة من 3 أيام لفسخ عقده مع الشباب وإتمام انتقاله للفريق الإماراتي.

وكانت صحيفة الرؤية قد زعمت أن اتحاد كلباء منح المدافع صاحب الـ29 عامًا فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعه مع فريقه السعودي وإتمام انتقاله لدوري الخليج العربي الإماراتي وإلا سيتجه للتعاقد مع مدافع آخر.

الإمارات والسعودية وقطر في التصنيف الأول لتصفيات آسيا للمونديال، ومركز صادم للكويت

وقد أصدر النادي الإماراتي بيانًا نفي فيه هذا الأمر تمامًا، واصفًا الخبر بالمغلوط.

وأوضح اتحاد كلباء في بيانه أن تلك الأساليب تتنافى وسياسة النادي الواضحة في التعاقد مع اللاعبين واحترام جميع الأندية، كما طالب البيان الجميع بتقصي الحقائق ونقل المعلومات من المصادر الرسمية.

يُذكر أن بلعمري يتواجد حاليًا في قطر حيث يُقيم منتخب بلاده الجزائر معسكره الإعدادي الأخير قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.